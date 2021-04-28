Химик-технолог назвал опасные способы окрашивания яиц на Пасху Фото: Михаил ФРОЛОВ

2 мая православные отмечают праздник Пасхи. По традиции, многие будут печь куличи и красить яйца.

Пищевой химик-технолог Сергей Белков напомнил, что не все способы окрашивания безопасны. Если нарушить технологию, то можно отравиться.

Эксперт отметил, что специальные красители для яиц, доступные в магазинах перед праздником, безопасны.

- Они используются для пищевых целей и абсолютно безопасны. Не стоит обращать внимание на слухи в Сети, что подобный продукт может вызвать проблемы со здоровьем у детей. Тем более, на сам продукт они не попадают, а остаются на скорлупе яиц, - рассказывает эксперт телеканалу "360".

А вот использование обычных маркеров и красок может быть опасным. Зачастую люди раскрашивают не скорлупу, а обычное вареное яйцо. Интернет пестрит приглашениями на подобные мастер-классы.

- От раскраски яиц маркерами, фломастерами и красками я бы предостерег. Потому что пигменты, которые там используются, в пищу не предназначены, - советует эксперт.

Что касается применения различных растительных компонентов, то в этом способе технолог не видит никаких проблем. Но и здесь все хорошо в меру.

- Синтетические красители изучены, а вот в каком-нибудь цветке, который применяют для окрашивания, могут содержаться опасные вещества. Красить неизученными растениями все-таки опаснее, чем ненатуральной, но изученной пищевой краской, - сказал эксперт.

Зато окрашивать пасхальные яйца луковой шелухой или свекольным соком совершенно безопасно. Как и применять термопленки. Последние легки в использовании и нет необходимости красить скорлупу.

- Я бы посоветовала луковую шелуху. Кроме красящих свойств, она еще обладает обеззараживающим эффектом. Если на поверхности скорлупы есть какие-то бактерии, обработка луковой шелухой помогает с ними справиться, - комментирует "Москва 24" врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова.

Не менее безопасные варианты - это куркума, чай каркаде, свекольный сок и сок зеленых листьев. В последнем случае его не нужно разводить дома самостоятельно – он продается уже в сухом виде.