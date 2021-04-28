Назарбаев заявил об уходе с поста председателя Ассамблеи народа Казахстана

Нурсултан Назарбаев покинул должность главы Ассамблеи народа Казахстана. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил, что покидает пост председателя Ассамблеи народа Казахстана и передает свои полномочия действующему президенту республики Касым-Жомарту Токаеву.

- Я хочу двигаться дальше, это тоже для меня серьёзный шаг, эмоциональный для меня, так как с 1995 года я стоял у истоков создания Ассамблеи народа Казахстана, возглавлял её, - заявил первый президент Казахстана на сессии Ассамблеи народа Казахстана и поблагодарил всех её членов за поддержку.

Он также напомнил, что имеет право пожизненно возглавлять Ассамблею, но она должна стоять рядом с действующим президентом.

Как сообщал сайт KP.ru, 20 марта 2019 года Нурсултан Назарбаев в телеобращении к народу сообщил, что уходит в отставку и пожизненно оставляет за собой титул лидера и Отца нации - Елбасы.