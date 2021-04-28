Началась вторая фаза клинических испытаний препарата от COVID-19 "Мир-19"

Стартовала вторая фаза клинических испытаний препарата от COVID-19 "Мир-19" Фото: ИВАНОВА Диана

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова сообщила о старте второй фазы клинических испытаний препарата от коронавирусной инфекции "Мир-19".

- Первая фаза закончена, препарат безопасный и хорошо переносится. И началась вторая фаза уже на пациентах с ковидом, — сказала Скворцова в эфире "Первого канала".

Она добавила, что зарегистрировать препарат планируется в конце лета. На первом этапе вакцины не будет продаваться в аптеках, но будет использоваться в лечебных медицинских организациях.

Напомним, 11 апреля 2021 года Федеральное медико-биологическое агентство России получило патент на препарат для профилактики и лечения коронавируса "Мир-19". Лекарство можно вводить ингаляционно или через нос, а название "Мир" расшифровывается как малая интерферирующая РНК.Он безопасен для человека, не влияет на геном и иммунитет, и при этом эффективно предотвращает развитие тяжелых форм вируса.