Медведев - о четырехдневной рабочей неделе: мир движется в этом направлении

Дмитрий Медведев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мир движется в направлении четырехдневной рабочей недели. Такое заявление сделал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Что касается четырехдневной рабочей недели, я действительно впервые эту тему озвучил и считаю, что в целом, я сейчас отвечу так, в философском плане, мир движется в этом направлении», - сказал председатель Совбеза в эфире VKLive на площадке «ВКонтакте».

Медведев отметил, что в советские времена, по сути, была шестидневка. По его словам, сегодня меняется производительность труда, когда происходит не только роботизация жизни, но и изменение социального, экономического уклада, а также количества свободного времени у людей должно быть больше.

Напомним, ранее Медведев заявил в интервью для сайта KP.ru, что люди, работающие на «удалёнке», не должны пахать с утра до вечера, и рабочая неделя должна стать короче.