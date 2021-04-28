Медведев заявил, что у него с оппозицией конструктивные отношения

Дмитрий Медведев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К оппозиции необходимо относиться нормально. Такое заявление сделал Заместитель зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, отметив, что у него с ней конструктивные отношения.

По словам председателя Совбеза, пока несистемные оппозиционеры не нарушают закона, с ними нужно поддерживать отношения. При этом Медведев назвал Алексея Навального политическим проходимцем, который пытается строить карьеру на ложных аргументах. Он также сообщил, что власти должны жестко ответить на противозаконные действия блогера.