Медведев заявил, что у него с оппозицией конструктивные отношения

Дмитрий Медведев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К оппозиции необходимо относиться нормально. Такое заявление сделал Заместитель зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, отметив, что у него с ней конструктивные отношения. По его словам, пока несистемные оппозиционеры не нарушают закона, с ними нужно поддерживать отношения.

«Я не думаю, что я здесь открою Америку, к оппозиции нужно относиться нормально, оппозиция - это нормальная часть любого общества, она есть везде, она есть в других странах, она есть у нас. У меня, кстати … с оппозицией конструктивные отношения», - сказал он, отметив регулярные встречи с оппозицией.

Так Медведев назвал встречи с коммунистами, с либеральными демократами, и «другими левыми силами», а также «Справедливой Россией». «Поэтому это совершенно нормально, любой политик должен коммуницировать и с оппонентами, ничего в этом плохого нет», - добавил он.

При этом Медведев назвал Алексея Навального политическим проходимцем, который пытается строить карьеру на ложных аргументах. Он также сообщил, что власти должны жестко ответить на противозаконные действия блогера.