Владимир Путин заявил, что Россия быстро и адекватно отреагировала на развитие пандемии COVID-19 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с работниками станции скорой медицинской помощи в Пушкине заявил, что РФ быстро и адекватно отреагировала на развитие пандемии коронавирусной инфекции.

- У нас хороший уровень подготовки, начиная от младшего, среднего... Реальный хороший уровень подготовки. И второе, у нас есть поликлиническая сеть, чего в других странах нет, — сказал Путин.

Он добавил, что нет ничего более благородного, чем спасать жизни людей. Также он поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником.

Ранее Владимир Путин сообщил, что у России есть три надежных вакцины от коронавируса. При этом он подчеркнул, что, сплотившись, россияне смогли сработать на опережение. Президент поблагодарил всех врачей, ученых и медицинских работников, а затем напомнил обо всех трудностях, с которыми столкнулась страна: например, с нехваткой мест в больницах и кислорода для госпитализированных заражённых.