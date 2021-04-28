Медведев: Соцсети влияют на людей сильнее, чем СМИ

Зампред Совбеза подчеркнул, что многие вопросы в период пандемии были бы нерешаемыми без соцсетей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что социальные сети влияют на людей сильнее, чем средства массовой информации.

"Социальные сети влияют на людей по-разному, знаете, на кого-то влияют положительно, на кого-то может даже не вполне положительно. Но то, что они сыграли огромную роль вот в период противодействия пандемии и продолжают играть - вне всякого сомнения", - сказал Дмитрий Медведев в эфире VKLive на площадке "ВКонтакте".

Зампред Совбеза подчеркнул, что многие вопросы в период пандемии были бы нерешаемыми без соцсетей, в которых были организованы волонтерские чаты, и в которых люди размещали свои просьбы о помощи.

При этом он подчеркнул, что многие соцсети находятся в собственности крупных компаний, которые ведут свою политику и не всегда соглашаются на уступки.