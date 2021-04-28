Курс евро 28 апреля 2021 упал ниже 90 рублей впервые с 6 апреля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ходе торгов на Московской бирже в среду, 28 апреля 2021 года, курс рубля прибавил в цене по отношению к доллару и евро. Европейская валюта опустилась ниже 90 рублей, впервые с 6 апреля.

Котировки евро достигали 89,9 рублей к закрытию предыдущей сессии. Согласно данным торговой площадки, по состоянию на 15:06 по московскому времени евро снизился на 0,65 процентов и опустился до 89,9875 рубля. В последний раз курс европейской валюты находился ниже 90 рублей 6 апреля.

Доллар расчетами «завтра» также терял в цене и опустился до 74,58 рубля.

Напомним, ранее аналитик спрогнозировал укрепление рубля и снижение курса доллара. Как пояснил эксперт, до конца апреля есть все шансы увидеть, как рубль отыгрывает свои позиции.