Дуров рассказал о новой функции Telegram. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Основатель мессенджера Павел Дуров анонсировал новые функции Telegram, которые будут доступны пользователям уже в мае.

"Говоря о видеозвонках, в мае мы добавим видео в наши голосовые чаты, что сделает Telegram мощной платформой для групповых видеозвонков. Совместное использование экрана, шифрование, шумоподавление, поддержка персональных компьютеров и планшетов — все, что вы можете ожидать от современного инструмента видеоконференцсвязи, но с пользовательским интерфейсом уровня Telegram, скоростью и шифрованием. Следите за обновлениями!", — написал Павел Дуров в своем канале.

Изобретатель отметил, что две новые веб-версии Telegram — WebK и WebZ — возможно и максимально удобно используются с разных устройств.

"Вы можете мгновенно получить доступ к своим чатам как с мобильного, так и с персонального компьютера прямо из веб-браузера. Никаких загрузок, никаких установок", — добавил основатель мессенджера.

Павел Дуров подчеркнул, что эти новые веб-версии Telegram "на световые годы" опережают время.