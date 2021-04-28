Дмитрий Азаров: «Идея человекоцентричности должна стать главным принципом работы органов государственного управления»

Уже через неделю после послания президента, в Самарской области обсуждают новые стандарты работы органов власти и решение обозначенных Владимиром Путиным задач. Фото: Правительство Самарской области

В Самарской области стартовал Всероссийский форум "Проектирование госуправления 4.0", в его открытии принял участие губернатор Дмитрий Азаров. Главная тема для обсуждения – создание удобной и понятной для человека системы предоставления государственных и муниципальных услуг. Особенное внимание на этот вопрос обратил президент Владимир Путин в своем послании.

- Неделю назад Президент страны очень четко обозначил принципы госуправления и еще раз напомнил всем, что в центре всех наших усилий - человек, его потребности и заботы. Это главное, чему посвящен наш форум, - отметил губернатор.

Дмитрий Азаров особенно подчеркнул, что главным принципом работы органов власти всех уровней должна стать человекоцентричность. Например, сейчас в Самарской области прорабатывается идея социального казначейства, которое позволит человеку без лишней беготни за справками и бюрократии получать всю государственную поддержку.

- До того, как идея человекоцентричности станет главным принципом работы органов государственного управления, ещё достаточно много нужно сделать, пройти большой путь. А вот как этот путь пройти, как делать правильные вещи, нам предстоит сегодня обсудить, - задал губернатор направление обсуждениям.

В первый день форума эксперты как раз и обсуждали, какие шаги должны быть предприняты в первую очередь для того, чтобы государство стало еще ближе к людям. Ректор ректора Самарского национального исследовательского университета имени академика Королева Владимир Богатырев заметил, что для улучшения качества оказания государственных услуг чиновникам необходимо активнее использовать цифровые технологии. Эксперт считает, что использование цифровых технологий позволит чиновникам чаще быть на связи с населением и в целом ускорить работу, повысив эффективность. А ректор ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» Владимир Мау заметил, что максимальной открытости и скорости можно добиться, работая в режиме одного окна, чтобы не множить число шагов, которые должен сделать человек для решения своей проблемы. Эксперт также отметил работу Дмитрия Азарова в вопросе перехода власти на новый человекоориентированный стандарт: уже через неделю после Послания в Самарской области собран столь представительный форум, который безусловно будет способствовать решению стоящих перед страной задач.

Свою точку зрения высказал заместитель генерального директора Агентства стратегических инициатив (АСИ) Александр Пироженко в свою очередь подчеркнул, что для создания удобных для людей сервисов предоставления государственных услуг необходимо предвосхищать некоторые ожидания граждан.

Напомним, что проходящий прямо сейчас форум объединил более 2 тысяч человек со всей страны. На четырех площадках обсуждали клиентоцентричность, эффективность госуправления и удержание, и привлечение талантов. Как особенно подчеркнул Дмитрий Азаров, решение всех обозначенных вопросов и должно приводить к тому, что талантливая молодежь будет оставаться в своих регионах.