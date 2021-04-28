Джонсон опроверг, что когда-либо произносил фразу про "тысячи трупов"

Борис Джонсон опроверг информацию о словах про "тысячи трупов" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опроверг информацию о том, что произносил фразу "скорее улицы будут завалены трупами, чем я введу еще один локдаун".

О том, что Джонсон произнес эту фразу, писали британские СМИ, ссылаясь на осведомленные источники. По их данным, высказывание было сделано зимой, незадолго до введения в стране третьего локдауна.

- Если вы хотите снова и снова повторять эти обвинения, то вы должны прийти в парламент с доказательствами, сведениями о том, кто и когда заявил, что я произносил эту фразу, — сказал Джонсон.

При этом он признался, что решения о введении локдаунов дались ему с трудом. Джонсон отметил, что иного выбора у британских властей не было.

Ранее в ходе закрытой видеоконференции с членами консервативной партии Борис Джонсон заявил, что в стране нет проблем с вакцинами от коронавируса из-за капитализма и жадности. Премьер сразу спохватился и сказал, что сожалеет о сказанном. Также он попросил всех участников беседы забыть о его словах.