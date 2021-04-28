Юрист объяснила, как не получить штраф за шашлык на даче Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Впереди майские праздники и дачникам напомнили, как не получить штраф за шашлык на своем участке. С 1 января 2021 года в силу вступили обновленные противопожарные правила. Теперь чтобы приготовить шашлык на своем участке нужно серьезно подготовиться.

Размещать мангал нужно так, чтобы до любых ближайших построек было не менее пяти метров. В непосредственной близости с мангалом не должно быть предметов, которые, чисто теоретически, могут загореться.

Если шашлык готовится на костре, то для него нужно вырыть яму глубиной не менее 0,3 метра и диаметром до метра.

- Рядом тоже не должно быть никаких строений, которые могут загореться. От них нужно отступить не менее 50 метров. Еще 100 метров должно быть до хвойных деревьев, а до лиственных деревьев – не менее 30 метров. Так что организовать место под костер на стандартном садовом участке в шесть-десять соток вряд ли получится, - объяснила Life.ru адвокат палаты адвокатов Москвы Кристина Колесник.

Стоит отметить, что на землях общего пользования населенных пунктов запрещается разводить костры и использовать открытый огонь для приготовления пищи.

Помимо этого россиян подстерегает еще одна опасность - активизировались клещи. В больницы уже начали поступать пострадавшие от укусов насекомых. Поэтому собираясь в лес, нужно выбрать одежду, максимально закрывающую тело.

- Верхняя часть одежды должна быть заправлена в брюки, а брюки - в сапоги. Гольфы и носки лучше выбрать с плотной резинкой, манжеты рукавов должны плотно прилегать к рукам. На голове желателен капюшон или другой головной убор. Лучше, чтобы одежда была светлой, так как клещи на ней более заметны, - цитируют "Известия" слова главного внештатного специалиста по инфекционным болезням СЗФО Елены Эсауленко.