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Политика28 апреля 2021 15:58

Медведев раскритиковал слова Байдена о Путине

Зампредседатель Совбеза отметил, что нельзя использовать неподобающие выражения для оценки своих партнеров
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

Фото: REUTERS

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя высказывания президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине, назвал это «тупиковой историей», отметив, что нельзя использовать неподобающие выражения для оценки своих партнеров.

«Вообще ни в коем случае нельзя использовать неподобающие выражения для того, чтобы оценивать своих партнеров, это непродуктивно. Это просто такая тупиковая история», - сказал зампредседателя Совбеза в эфире VKLive на площадке «ВКонтакте».

Напомним, ранее глава Белого дома, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что считает своего российского коллегу «убийцей» и не собирается подбирать выражения в отношении российской власти. Байден снова указал на якобы вмешательство в американские выборы в минувшем 2020 году, обвинив в этом Москву, и сказал, что Путин «заплатит» за это.