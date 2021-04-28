Путин поручит упростить допуск врачей к работе на скорой Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Президент России Владимир Путин даст поручение Министерству здравоохранения рассмотреть вопрос об упрощенном допуске врачей к работе на скорой помощи. Об этом российский лидер сообщил в ходе посещения станции скорой помощи N 4 в городе Пушкин в Санкт-Петербурге.

«Аккредитация с помощью медицинского сообщества и наставничество - эти два элемента надо соединить между собой. Я с Минздравом проговорю обязательно», - сказал глава государства, комментируя то, как можно ускорить подготовку медицинских работников для скорой помощи.

Заведующий оперативным отделом станции, врач Виктор Руцкий указал на дефицит кадров, и сообщил российскому лидеру, что по существующим нормам, врач прежде, чем на работать скорой помощи, должен закончить ординатуру, однако в поликлинике он может работать сразу после института.

«Дефицит кадров. Нельзя ли попробовать так сделать, чтобы врач, не проходя ординатуру, сразу на скорой мог работать?», - обратился Руцкий к Путину, уточнив, что обучение в ординатуре длится два года, а, работая на скорой помощи «практики можно нахвататься столько».