На Ямале набирает обороты выездная вакцинация

27 апреля персонал Новоуренгойской ЦГБ организовал вакцинацию сотрудников новоуренгойского отдела МВД. Прививали полицейских на рабочих местах. В этот же день врач и медсестра городской больницы выехали в Коротчаево для вакцинации сотрудников предприятия отдаленного района города. Медики отмечают, что в трудовых коллективах города выездная вакцинация пользуется спросом, сейчас это самый востребованный формат получения прививки – не приходится отвлекаться от рабочего процесса надолго.

При этом вакцинация в Новоуренгойской ЦГБ доступна всем категориям населения. В отдельных случаях при выписке из больницы, если у пациента нет медицинского отвода, прививку делают прямо в палате. Пригласить медицинскую бригаду в трудовой коллектив или на дом работодатели, пожилые или маломобильные граждане могут, отправив заявку на электронную почту больницы. Запись на вакцинацию осуществляется в личном кабинете Единого портала госуслуг или по телефонам сall-центра. Кроме того, прививку можно сделать и без предварительной записи в выходные дни в новых дополнительных пунктах, расположенных в торговом центре «Солнечный» и деловом центре «Ямал».

В городе Муравленко мобильный пункт вакцинации работает в спортивной школе, бригады выезжают также в трудовые коллективы. Например, сегодня медики приехали в Муравленковскую транспортную компанию, где прививку сделали 35 сотрудников.

Во многих муниципалитетах Ямала организованы мобильные бригады медработников, прививающих пациентов на рабочих местах. Выездная форма вакцинации – оптимальный вариант для тех, кто по роду деятельности не может оставить рабочее место.