Пивоваров ответил на сообщения о поддельной медицинской справке на оружие

Алексей Пивоваров прокомментировал информацию о подделке своей медсправки. Фото: соцсети

Журналист Алексей Пивоваров прокомментировал сообщения о том, что полиция начала доследственную проверку о поддельной медицинской справке, которая была предоставлена для получения лицензии на оружие.

У себя в Telegram-канале журналист сообщил, что владеет "зарегистрированным в соответствии с законом" газовым пистолетом с 2008 года. В 2018 году он продлевал лицензию и предоставил все требуемые документы.

- Больше про эту ситуацию я ничего сообщить не могу, потому что о проверке меня не уведомляли и, соответственно, никаких дополнительных деталей я не знаю, — написал Пивоваров.

Он добавил, что сейчас находится в командировке, но уже направляется в Москву и готов к сотрудничеству с правоохранительными органами. Журналист отметил, что последний экзамен для получения лицензии сдавал три года назад, и не понятно почему эту тему стали обсуждать только сейчас.

Напомним, 27 апреля из Росгвардии в полицию поступил материал проверки по факту того, что Алексей Пивоваров предоставил подложные медицинские справки для получения лицензии на приобретение оружия. Также известно, что Росгвардия аннулировала Алексею Пивоварову все документы на оружие из-за поддельной справки.