Жириновский назвал способ решить проблему с социальным жильем в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал способ решения проблемы с жильем в России.

По мнению политика, нужно достигнуть договоренностей с частными застройщиками и обязать их передавать часть площадей в фонд социального жилья. А власти на местах будут распределять квадратные метры среди очередников, это поможет уменьшить число людей, нуждающихся в жилье.

Слишком медленное получение социального жилья – это одна из главных проблем страны, уверен политик.

- 5%, 3% да хотя бы 2% если передавать, очередь значительно ускорится, - цитирует ФАН слова политика.

Стоит отметить, что в 2021 году в Минстрое прогнозируют ввод в эксплуатацию 85 млн кв. м жилья.

При этом глава государства дал поручение ФАС до 15 мая отчитаться об итогах проверки обоснованности роста цен на жилье по стране. Владимир Путин обратил внимание на проблему подорожания недвижимости. В некоторых регионах ценник вырос на 30%.

А вот в правительстве связали увеличение ценника с пандемией коронавируса, оттоком мигрантов, подорожанием стройматериалов и переходом на проектное финансирование, пишет RT.