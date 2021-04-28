Медведев: втягиваться в войны не в интересах России

Дмитрий Медведев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия является миролюбивым государством, и не в ее интересах втягиваться в войны. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Россия - миролюбивое государство. Не в наших интересах втягиваться в какие-то войны. Они ничего хорошего не несут, это очень опасная история, и мы готовы выстраивать равноправные, дружеские, миролюбивые отношения со всеми странами», - сказал Медведев в эфире VKLive на площадке «ВКонтакте», отметив, что эта позиция уже была высказана президентом России Владимиром Путиным во время послания Федеральному собранию.

По его словам, никаких планов «милитаристского свойства, очевидно, у руководства России не существует». Как он отметил, это было также «совершенно четко артикулировало» российским лидером во время послания.

Медведев добавил, что последнее касается и государств, у которых есть «фантомные боли с момента распада Советского Союза». Как считает зампредседателя Совбеза РФ, главное, чтобы руководство этих стран не переходило черту.