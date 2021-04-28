В польской Федерации шашек извинились за инцидент с флагом РФ на турнире

Президент Федерации шашек Польши извинился за инцидент с флагом РФ на турнире. Фото: LESZEK SZYMANSKI/ТАСС

Президент Федерации шашек Польши Дамиан Решка принес извинения за инцидент с российским флагом на турнире, объяснив его решением WADA.

- Прошу прощения за данную ситуацию. Нам сообщили, что мы должны сделать это немедленно, прямо во время игры, иначе Всемирное антидопинговое агентство (WADA) исключит Международную федерацию шашек уже сегодня, — сказал Решка.

Он добавил, что польская Федерация приносит извинения за возникшие неудобства.

Напомним, во время финального матча ЧМ по шашкам игры россиянки Тамары Тансыккужиной и полячки Натальи Садовской президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий убрал все опознавательные российские знаки, а позже объяснил это требованиями ВАДА.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проигрыш россиянки в матче может быть связан с этим инцидентом и назвал ситуацию "досадным происшествием".