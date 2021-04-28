ЦБ зафиксировал рекордное за 10 лет количество фальшивых долларов в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Центробанк России в первом квартале текущего года выявил около 9,8 тысячи фальшивых банкнот, что почти на треть меньше по сравнению с предыдущим кварталом, однако число обнаруженных поддельных долларовых банкнот почти в четыре раза превысило количество фальшивок за весь прошлый год. Это следует из материалов регулятора.

В январе-марте 2021 года в России выявили 6 080 поддельных банкнот иностранных государств, что примерно в 15 раз больше, чем в предыдущем квартале. При этом за весь 2020 год Центробанк обнаружил в банковской системе только 1730 фальшивых иностранных купюр, что в 3,5 раза меньше, ем за первый квартал текущего года. Такого количества поддельных долларов, евро и юаней не фиксировали как минимум с 2010 года, когда появилась подобная статистике на сайте регулятора.

При этом количество выявленных поддельных денежных знаков Банка России в первом квартале текущего года по сравнению с четвертым кварталом 2020 года сократилось на 32,2 процента и на 12,8 процента по сравнению с первым кварталом 2020 года. Согласно статистике, количество фальшивых рублей составило 9 831 штук.

Больше всего Центробанк зарегистрировал подделок номиналом 5 тысяч рублей (почти 8 тысяс купюр), и 1 тысяч рублей (1,3 тысячи штук). Кроме того, была выявлена 51 поддельная монета номиналом 10 рублей и девять подделок 5 рублей.