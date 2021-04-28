Юрист дал совет, как обезопасить себя при аренде недвижимости на майские праздники Фото: Евгения ГУСЕВА

Впереди майские праздники и многие спешат арендовать загородное жилье на предстоящие каникулы. Эксперт по юридическим вопросам, адвокат Иван Кузнецов отметил, что сегодня очень легко стать жертвой мошенника. Юрист указал моменты, на которые нужно обратить внимание перед заключением сделки.

- Обычно схемы достаточно однотипные. Сдают дом, которые не принадлежит собственнику. Мошенники показывают клиенту фото, берут предоплату и исчезают, а настоящий собственник даже не в курсе намечающейся сделки, - рассказывает Иван Кузнецов ФАН.

Не менее популярная схема – это субаренда. Мошенники арендуют дом на длительный срок и пересдают его другим людям посуточно.

- В этом случае обмануты не только потенциальные гости, но еще и настоящий собственник, - считает юрист.

Чтобы не оказаться обманутым, стоит все тщательно проверить. Подписывая договор обратите внимание, с кем вы его заключаете.

Уделите время пункту про состояние объекта. Часто в документе формально указано, что «дом в хорошем состоянии: стены, пол, мебель, техника, никаких трещин и дефектов». А на деле они имеются и это в последствии может стать проблемой, в том числе финансовой.

- Следуйте трем правилам: проверяйте право собственности объекта, внимательно читайте условия договора и проверяйте состояние дома. Пройдитесь, сфотографируйте все детали, чтобы потом были доказательства о состоянии помещения, - заключил специалист.

Стоит отметить, что на предстоящие каникулы стоимость аренды недвижимости в Москве серьезно уступает показателям в Сочи. Там за студию в центре города придется отдать 80 тысяч рублей. А небольшую комнату в трешке предлагают за 40 тысяч рублей.

Несмотря на запредельные ценники, жилье в курортном городе расхватывают практически сразу, сообщает телеканал "360".