Умерла Нинель Терновская, народная артистка России

Актриса Российского академического молодежного театра, народная артистка России Нинель Терновская умерла на 95-м году жизни.

- Нинель Федоровна была светлейшим человеком в работе и в жизни, очень яркая, темпераментная, выразительная. Актерская индивидуальность сочеталась в ней с человеческой, огромным жизнелюбием и стойкостью. Невероятно талантливая, ее дар в полной мере раскрывался на сцене театра, которому она была верна всю жизнь, — приводит слова худрука театра РИА Новости.

Сообщается, что актриса умерла 27 апреля. О времени и месте прощения с артисткой сообщат позже.

Ранее в Первой университетской клинике Тбилиси умер в возрасте 85 лет народный артист Грузинской ССР Кахи Кавсадзе, прославившийся ролью Чёрного Абдуллы в фильме "Белое солнце пустыни". В ноябре 2020 года артист заразился коронавирусом. Его забрали в больницу, а через месяц выписали. Зимой 2021 года он был госпитализирован в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии.