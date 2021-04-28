Путин сообщил премьеру Индии о предоставлении стране гуманитарной помощи

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 28 апреля, в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин сообщил премьер-министру Индии Нарендрой Моди о решении Москвы предоставить стране экстренную гуманитарную помощь в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Кремле.

«Владимир Путин высказал Нарендре Моди слова поддержки в непростой период борьбы с распространением коронавирусной инфекции и проинформировал о решении предоставить Индии экстренную гуманитарную помощь», - говорится в заявлении.

Как сообщили в Кремле, уже 28 апреля рейсами МЧС России будет доставлено свыше 22 тонн необходимых средств, среди которых 75 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, 20 единиц оборудования для выработки кислорода, а также 150 медицинских мониторов и 200 тысяч упаковок лекарственных препаратов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в Индии уже несколько дней фиксируют пиковые показатели заболеваемости коронавирусом. 24 апреля в стране было выявлено рекордное число новых случаев заражения коронавирусной за сутки – 347 тысяч. Больницы переполнены, не хватает медицинского кислорода и коек, а медработники говорят, что уже не справляются с наплывом пациентов. Тела погибших сжигают прямо на улицах.