В Ленинградской области построят современный Центр медицины катастроф

Губернатор Александр Дрозденко поздравил врачей «скорых» с профессиональным праздником. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

В Ленинградской области появится новый современный Центр медицины катастроф. Об этом 28 апреля, в День работников скорой помощи сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Глава области поздравил врачей «скорых» с профессиональным праздником и рассказал о решении объединить все экстренные службы под одной крышей. Для этого будет построено новое современное здание.

- Сегодня и каждый день - время благодарности работникам скорой помощи: врачам, фельдшерам, сестрам, диспетчерам и водителям!

Последний напряженный год работы выявил и проблемы в организации работы службы. Принял решение о строительстве специального здания центра медицины катастроф, где будет размещена единая диспетчерская и маршрутизация сантранспорта, включая санавиацию, служба техобслуживания, помещения для учебы и отдыха персонала, - рассказал Александр Дрозденко на своей странице в Инстаграме. Глава региона уточнил, что местоположение будущего здания будет определено в ближайшее время.

Губернатор добавил, что за 2020 год область приобрела для службы скорой помощи 68 новых автомобилей, и пообещал, что обновление парка медицинских машин продолжится.

С начала 2021 год медики «скорой помощи» Ленинградской области приняли и обслужили более 163 тысяч вызовов. Ежедневно на дежурства во всех районах региона заступают 163 бригады врачей экстренной службы. За сутки в «скорую» поступают до 1600 звонков. Почти половина из них - это неотложные вызовы, связанные с угрозой жизни, например звонки с места дорожной аварии или при травмах. В 26% случаев пациенты были госпитализированы. Бригады на колесах дополняет помощь с воздуха: с начала года вертолеты санитарной авиации эвакуировали 141 пациента.

Сейчас в состав Центра медицины катастроф Ленинградской области входят Всеволожское, Токсовское, Сертоловское и Кировское отделения скорой помощи. Кроме координации бригад скорой помощи и санитарной авиации в центре также организована работа системы 112. Планируется, что в течение 2022 года все службы скорой медицинской помощи региона будут объединены в одну медицинскую организацию.