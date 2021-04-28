Восемь регионов РФ ввели допвыходные в мае из-за религиозных праздников

Восемь регионов России ввели дополнительные выходные в мае из-за религиозных праздников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ставропольский и Краснодарский края, Пензенская и Саратовская области объявили 11 мая выходным днем, так как на него выпадает религиозный праздник Радоницы — день первого после Пасхи поминовения усопших.

Аналогично поступили власти Республики Адыгея. Также в Адыгее выходным объявили 13 мая, когда мусульмане отмечают праздник Ураза-Байрам.

В Республике Крым сделали выходным 14 мая, когда будет отмечаться окончание поста в месяц Рамадан. Кроме того, в Башкирии, Крыму и Татарстане принято решение о дополнительном выходном в связи с праздником Ураза-Байрам.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года". Документ устанавливает с 4 по 7 мая 2021 года включительно нерабочие дни с сохранением заработной платы работников.