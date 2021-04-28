Спецпредставитель президента: Россия ответит в случае отключения от SWIFT

Россия ответит в случае отключения от SWIFT. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор Департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских заявил, что Москва не считает, что угрозы об отключении России от системы SWIFT будут реализованы.

"Пусть попробуют. Насчет технологических и военно-политических страховок от отключения надо спрашивать конкретных специалистов в области. Но наш бронепоезд стоит на запасном пути, и, естественно, полная уверенность в силе и мощи ответной реакции несомненно присутствует", - цитирует Андрея Крутских ТАСС.

Ранее в МИД РФ рассказали об ответных действиях в случае отключения РФ от системы. Так, заместитель министра иностранных дел Александр Панкин, отметив, что говорить об отключении преждевременно, но если РФ откажут в ее использовании, то Москва примет меры и будет задействовать другие возможности.