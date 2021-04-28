Россияне хотят видеть на купюрах Сталина и Петра I Фото: Мария ЛЕНЦ

Большинству россиян (70 процентов) нравится, как выглядят российские купюры. Об этом говорят результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Не нравится внешний вид российских купюр только 5 процентам респондентов, а четверть затруднились дать ответить. Почти половина россиян (49 процентов) в ходе опроса впервые услышали о том, что Банк России собирается сменить дизайн купюр. Знали об этом только 15 процентов опрошенных.

К идее заменить изображения одних городов другими 41 процент респондентов отнеслись безразлично, 35 процентов - отрицательно, а 20 процентов поддерживали эту инициативу.

Из тех, кто относится к идее замены отрицательно, 11 процентов опрошенных назвали это лишней тратой денег, а еще 11 процентов респондентов заявили, что это бессмысленно, и им нравятся старые купюры.

Если бы в стране приняли решение поместить на купюры вместо городов портреты выдающихся людей России, 11 процентов хотели бы видеть на них действующего президент Владимира Путина, 10 процента — Юрия Гагарина, 9 процентов — Александра Сергеевича Пушкина, 8 процентов — Иосифа Сталина, 7 процентов — Петра I.