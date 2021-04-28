Первый российский самолет с гуманитарной помощью вылетел в Индию

Первый самолет с гуманитарной помощью из России вылетел в Индию Фото: Кирилл ЛОМАКИН

Первый транспортный самолет министерства чрезвычайных ситуаций России с гуманитарной помощью вылетел в Индию. Помощь предоставили в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране.

- В Нью-Дели вылетел первый самолет Ил-76 с гуманитарной помощью, — цитирует РИА Новости свой источник.

Ранее в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин сообщил премьер-министру Индии Нарендрой Моди о решении Москвы предоставить стране экстренную гуманитарную помощь в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Ранее премьер-министр Индии заявил о "коронавирусном шторме" в стране. 24 апреля там выявили рекордное количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — 347 тысяч.Больницы в Дели переполнены, в клиниках острая нехватка медицинского кислорода и коек, поэтому лечебные учреждения в последние дни даже отказываются принимать новых пациентов.