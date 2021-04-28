Российские ученые раскритиковали статью об "убийстве" коронавируса за секунду. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Профессор Сколтеха Константин Северинов, комментируя статью ученых Техасского университета A&M о способе "убить" коронавирус за секунду, отметил, что никакой новости в этом нет.

"Никакого чуда в этом открытии нет <…> Это совершенно ожидаемый результат", — сказал Северинов РИА Новости. По его словам, это известный факт, когда термическая обработка приводит к потере жизнеспособности у клеток и вирусов.

Профессор предположил, что результаты исследования стали "бродить по интернету" из-за того, что ученые "сообщили о своей работе офису по популяризации этого университета".

"Они просто взяли это и растиражировали. Сейчас в силу общей нервозности журналисты очень падки, ученые начинают делать всякие заявления, потому что это увеличивает их известность и шансы получить финансирование, но никакого открытия здесь нет", — пояснил Северинов.

Он считает, что дальнейшие исследования научной группы в Техасе не приведут к открытию дезинфектора больших помещений. Ученый напомнил, что еще недавно появилась информация о том, что ученые намеривались убивать коронавирус холодной плазмой. Он с долей иронии отметил, что убивать вирус можно и атомными взрывами, и отправлением вирусных частиц в космос.

"Это не является наукой, это некий хайп и никакого отношения ни к чему это не имеет", — уточнил Северинов посоветовав носить маски и прививаться.

Напомним, что информация о том, что вирус можно убить тепловым воздействием, появилась на сайте Phys.org. Научная группа из Техаса разработала систему для нейтрализации COVID-19. Система включает в себя трубку из нержавеющей стали, через которую пропускают раствор с коронавирусом. При нагревании до 72 градусов по Цельсию за полсекунды титр вируса в растворе уменьшается в сто тысяч раз.