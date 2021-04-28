Суд Москвы арестовал россиянина по делу о госизмене Фото: Андрей МИРЕЙКО

Лефортовский суд Москвы вынес решение об аресте россиянина Сергея Кабанова по делу о государственной измене.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инстанции, обвиняемый останется под стражей в течение двух месяцев - до 28 июня. По статье 275 Уголовного кодекса России Кабанову грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Подробности не раскрывают в связи с секретностью сведений.

Напомним, 23 апреля Мосгорсуд приговорил доцента Московского авиационного института (МАИ) Алексея Воробьева к 20 годам колонии строгого режима и штрафу в один миллион рублей по делу о госизмене. Личная карточка с биографией сотрудника МАИ есть на сайте института. Материалы уголовного дела Алексея Воробьева полностью засекречены. В отношении этих материалов действует строгий экспортный контроль.