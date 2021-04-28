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Политика28 апреля 2021 17:56

Боррель заявил о возможном ухудшении отношений ЕС и России

Он обвинил РФ в усилении напряженности и проведении дезинформационной кампании
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Жозер Боррель заявил о возможном ухудшении отношений ЕС и России

Жозер Боррель заявил о возможном ухудшении отношений ЕС и России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что отношения между странами Евросоюза и Россией могут ухудшиться.

По его словам, отношения между сторонами находятся на самом низком уровне за всю историю. Поэтому Евросоюзу стоит готовиться к "сложным моментам" во взаимоотношениях с РФ, отметил Боррель.

- Россия сама усиливает напряженность, проводит кампании по дезинформации. Нам следует избегать постоянного конфликта с Россией. Но именно Россия ведет себя с ЕС как с противниками. ЕС надо готовиться к сложным моментам в отношениях с Россией, — заявил Боррель во время выступления на сессии в Европарламенте.

Ранее появилась информация, что высокопоставленные европейские чиновники разошлись во взглядах на отношения с Москвой. Часть из них выступают за переход к менее "воинственной" стратегии. Однако пока сближения Европы с Россией не предвидится. Об этом говорит усиление антироссийской санкционной политики.