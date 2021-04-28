В Генпрокуратуре назвали регионы России, лидирующие по числу убийств Фото: Михаил ФРОЛОВ

Больше всего убийств в первые три месяца текущего года зарегистрировали в Московской области, Красноярском крае и Татарстане. Об этом сообщили на портале правовой статистики Генпрокуратуры РФ.

Как уточняется, в каждом из этих регионов зафиксировали по 74 подобных преступления. На втором, согласно статистке, идет Башкортостан, где зарегистрировали 73 убийства, а замыкает тройку Кемеровская область (70). В первой пятерке названы Ленинградская область (68), а также Краснодарский край и Свердловская область (64).

Москва по числу убийств и покушений оказалась на шестом месте (59), однако столица с большим отрывом лидирует по количеству зарегистрированных преступлений. Их в городе за первый квартал было зафиксировано 36,2 тысячи. Второе и третье места заняли Краснодарский край и Московская область.

По количеству выявленных лиц, совершивших преступления, на первом месте снова оказалось Подмосковье - 11,4 тысячи человек. На втором и третьем местах - Москва и Краснодарский край, соответственно.

Меньше всего убийств зафиксировали в Калмыкии (три), Чукотском автономном округе (два) и в Севастополе (одно). В Ненецком автономном округе с начала года не зарегистрировали ни одного убийства или покушения.

Как уточнили в ведомстве, массив зарегистрированных за текущий период убийств остается «относительно стабильным» - менее 2,2 тысячи. Согласно приведенным данным, в 167 случаях уголовное дело возбудили после безвестного исчезновения человека.