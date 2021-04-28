Синоптик рассказал, когда в Москву придет потепление

Синоптики рассказали, когда в Москве наступит климатическое лето. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал о том, когда в Москве потеплеет. Он отметил, что первая пятидневка мая будет дождливой, а вот уже 7-8 мая произойдет разворот ветров, и усилится южная тяга, температура в период с 7 по 9 мая вернется в рамки климатической нормы.

"С наступлением первой рабочей недели, то есть с 10 мая и далее, будут усиливаться антициклональные барические силы, гигантский антициклон должен раскинуться над просторами европейской России. Будет много солнца, южный поток будет только усиливаться, в этой связи есть надежда на то, что произойдет усиление тепла: ночью до плюс 10-15, днем до плюс 20-25", - рассказал Тишковец РИА Новости.

Синоптик подчеркнул, что рамка климатической нормы для мая месяца - ночью плюс 5-10, днем плюс 15-20. Тишковец предупредил, что рассчитывать на стабильную теплую погоду весь май не следует - ожидаются и грозы, и дожди.