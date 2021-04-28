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Политика28 апреля 2021 18:33

Европарламент призвал Евросоюз ввести санкции против российских олигархов

Депутаты предлагают запустить режим санкций за коррупционные преступления
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Европарламент призвал Евросоюз ввести санкции против российских олигархов

Европарламент призвал Евросоюз ввести санкции против российских олигархов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европарламент призывает Европейский союз запустить режим санкций за коррупционные преступления и включить в них «российских олигархов». Соответствующий проект резолюции предложен в среду, 28 апреля.

Как писал сайт kp.ru, в своей резолюции «Европарламент подчеркивает, что в случае, если военное наращивание в будущем перерастет во вторжение на Украину со стороны России, ЕС должен дать понять, что цена такого действия будет серьезной».

Среди мер депутаты Европарламента предложили «немедленно» прекратить импорт нефти и газа, отключить России от системы платежей SWIFT, ввести заморозку всех активов в Евросоюзе близких к российским властям олигархов и их семей, а также отменить визы.

Кроме того, Европарламент призвал Евросоюза остановить строительство «Северного потока-2» говоря о необходимости снизить энергетическую зависимость от России.

Напомним, резолюции Европейского парламента по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер, однако другие институты Евросоюза должны прислушиваться к мнению депутатов.