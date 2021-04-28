Нижегородская служба скорой медицинской помощи совершила почти миллион выездов в 2020 году

Нижегородская служба скорой медицинской помощи в 2020 году совершила почти 1 млн выездов. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он выразил слова благодарности сотрудникам служб скорой помощи в профессиональный праздник, который отмечается в России 28 апреля.

- Год назад по инициативе президента России Владимира Путина было подписано постановление о праздновании Дня работника скорой медицинской помощи. Очень важно, что профессиональный праздник сотрудников скорой помощи учрежден именно в непростой год борьбы с пандемией, - подчеркнул Глеб Никитин.

Скорую медицинскую помощь жителям региона в 2020 году оказывали 1 154 выездные бригады.

- За минувший год специалисты совершили более 953 тысяч выездов к пациентам, что на 25 тысяч больше, чем в 2019-м. Именно служба скорой помощи одной из первых приняла на себя удар пандемии. Сотрудникам скорой помощи Нижегородской области удалось спасти тысячи жизней своими оперативными и профессиональными действиями. В этот праздник хочу поблагодарить всех вас за нелегкий труд. Желаю здоровья и благополучия. Пусть вас всегда окружают родные и близкие, а жизнь дарит много счастливых моментов! - сказал губернатор Нижегородской области.

- В 2020 году каждый третий житель Нижегородской области обращался за скорой медицинской помощью. Бригады нижегородских фельдшеров и врачей доставляли людей в медицинские организации, на базе скорой медпомощи была развернута горячая линия регионального Минздрава, в экстренных случаях на помощь жителям приходила санитарная авиация, - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области, региональный министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

Благодаря санавиации из отдаленных уголков нашего региона в нижегородские больницы было доставлено 280 пациентов, в том числе 26 детей.

- Сегодня служба скорой медицинской помощи - это огромная семья высококвалифицированных специалистов, готовых круглосуточно оказывать помощь пациентам со стопроцентной самоотдачей, - добавил Давид Мелик-Гусейнов.

В 2020 году за счет средств федерального бюджета было приобретено 42 новых автомобиля скорой медицинской помощи, общий парк таких машин в регионе сейчас составляет 434 единицы.

Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, в Нижегородской области в составе службы скорой медпомощи работает 53 учреждения. Это 4 станции скорой медицинской помощи – в Нижнем Новгороде, Балахне, Городце и городе Бор, 2 больницы СМП – в Дзержинске и Арзамасе, 47 отделений СМП - в составе центральных районных больниц, служба скорой помощи Приволжского окружного медицинского центра Федерального медико-биологического агентства России, а также 4 частные медорганизации, оказывающие скорую медицинскую помощь в Нижнем Новгороде в рамках системы ОМС.