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Политика28 апреля 2021 18:42

МИД Франции считает, что «нормандский формат» лучше всего отвечает целям урегулирования на Украине

Париж прокомментировал предложение Зеленского об изменении формата
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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МИД Франции считает, что «нормандский формат» лучше всего отвечает целям урегулирования на Украине

МИД Франции считает, что «нормандский формат» лучше всего отвечает целям урегулирования на Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Париж уверен, что «Нормандский формат» переговоров остается действенным и в наилучшей степени соответствует задачам нормализации ситуации с конфликтом на Украине. Такое заявление сделал официальный представитель Министерства иностранных дел Франции в ответ на вопрос относительно реакции официального Парижа на предложение украинского лидера Владимира Зеленского изменить и расширить формат переговоров.

«Мы остаемся уверенными в том, что Нормандский формат остается наилучшим для достижения прогресса (в вопросе урегулирования конфликта), как это и происходило и ранее», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Франции.

Как писал сайт kp.ru, днем ранее, 27 апреля, президент Украины предложил для урегулирования ситуации в Донбассе параллельно «Нормандскому» создать другой формат с привлечением заинтересованных стран и «мощного игрока». Незадолго до этого украинский лидер заявил о необходимости пересмотра о Минских соглашений. По его словам, содержание договора не способствуют завершению конфликта, поскольку служат «целям прошлого, а не настоящего».

Украинский кризис