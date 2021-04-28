МИД Франции считает, что «нормандский формат» лучше всего отвечает целям урегулирования на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Париж уверен, что «Нормандский формат» переговоров остается действенным и в наилучшей степени соответствует задачам нормализации ситуации с конфликтом на Украине. Такое заявление сделал официальный представитель Министерства иностранных дел Франции в ответ на вопрос относительно реакции официального Парижа на предложение украинского лидера Владимира Зеленского изменить и расширить формат переговоров.

«Мы остаемся уверенными в том, что Нормандский формат остается наилучшим для достижения прогресса (в вопросе урегулирования конфликта), как это и происходило и ранее», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Франции.

Как писал сайт kp.ru, днем ранее, 27 апреля, президент Украины предложил для урегулирования ситуации в Донбассе параллельно «Нормандскому» создать другой формат с привлечением заинтересованных стран и «мощного игрока». Незадолго до этого украинский лидер заявил о необходимости пересмотра о Минских соглашений. По его словам, содержание договора не способствуют завершению конфликта, поскольку служат «целям прошлого, а не настоящего».