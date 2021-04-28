Санду распустила парламент и назначила новые выборы на 11 июля 2021 года.
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Президент Молдавии Майя Санду объявила о роспуске парламента и назначила новые выборы на 11 июля 2021 года.
"Я подписала указ о роспуске парламента. Досрочные парламентские выборы пройдут 11 июля", - заявила Санду на брифинге.
Ранее она обратилась в Конституционный суд за подтверждением своего права распустить парламент и устроить досрочные выборы. Она объяснила свое решение тем, что депутаты дважды в течение трех месяцев не смогли сформировать правительство.
Распустить парламент ранее Санду препятствовал действующий в стране режим чрезвычайного положения. Конституционный суд Молдавии на днях признал решение парламента о введении режима ЧП из-за пандемии до 30 мая незаконным.
Напомним, Майя Санду была избрана президентом в ходе прошедших осенью 2020 года выборов в Молдавии. Она обошла по количеству голосов своего основного соперника в предвыборной гонке Игоря Додона. После объявления результатов он поздравил Санду с победой.