Нижний Новгород примет финал конкурса «Мастера гостеприимства»

Фото: ТАСС

С 8 по 10 июня 2021 года в Нижнем Новгороде пройдет финал второго сезона Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». 28 апреля в пресс-центре ТАСС было заключено соответствующее соглашение между АНО «Россия – страна возможностей», правительством Нижегородской области и администрацией Нижнего Новгорода.

- Для нас большая честь встречать профессионалов со всей России, которые формируют образ своих регионов и развивают индустрию гостеприимства. Финал конкурса «Мастер гостеприимства» станет прекрасным дополнением яркой событийной программы в юбилейный для Нижнего Новгорода год. Все, что мы делаем к 800-летию, – это некий импульс для развития. Туристическая отрасль является для нас одним из приоритетов. И сейчас мы выполняем огромную работу по благоустройству и созданию необходимой инфраструктуры для того, чтобы стать точкой притяжения для туристов из всей России и других стран, – рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава региона отметил, что интерес к Нижнему Новгороду вырос благодаря людям, задействованным в индустрии гостеприимства: экскурсоводам, туроператорам, отельерам, рестораторам.

- Уверен, что мы создадим по-настоящему праздничную атмосферу и достойно встретим финалистов конкурса, – подчеркнул губернатор Нижегородской области.

Во втором сезоне конкурса поступило 432 заявки из Нижегородской области, 26 участников вышли в полуфиналы.

- На сегодняшний момент известны 4 финалиста из Нижегородской области. Впереди еще два полуфинала, надеемся, что проекты и профессиональные компетенции нижегородцев оценят по достоинству», – добавил Глеб Никитин.

Как сообщил генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров, заключительные соревнования соберут 200 участников, показавших наилучшие результаты.

- В финале нам предстоит определить не только настоящих «мастеров гостеприимства», но и самые актуальные проекты, которые помогут продвигать отечественную туриндустрию, гостиничное дело и ресторанный бизнес. Это особенно актуально сейчас, когда внутренний туризм активно развивается, наши соотечественники готовы открывать для себя новые маршруты и направления внутри России, – прокомментировал Алексей Комиссаров.

Победители, которые будут определены в конце финального этапа конкурса, получат гранты на реализацию своих проектов, а также экспертную поддержку от учредителей номинаций соревнования. Всего в конкурсе 14 номинаций, среди них - «Новые подходы к образованию в сфере туризма», «Событийный туризм и event-индустрия», «Развитие арктического туризма», «Доступные путешествия для особенных туристов», «Этногастрономический туризм» и многие другие.

Напомним, конкурс «Мастера гостеприимства» – это проект президентской платформы «Россия - страна возможностей», который реализуется в рамках национального проекта «Образование» при поддержке Федерального агентства по туризму, Федерального агентства по делам молодежи и Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ). Старт второго сезона состоялся 17 ноября 2020 года. Подробная информация доступна на официальном сайте: https://welcomecup.ru/.