Польская спортсменка на ЧМ по шашкам убрала флаг в поддержку россиянки. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польская спортсменка Наталья Садовская из солидарности к своей российской коллеге убрала флаг страны со стола во время финального матча чемпионата мира по шашкам.

«Польская спортсменка убрала флаг, обе играют без флага. Считаю, инцидент можно считать исчерпанным, так как польская сторона извинилась», — заявил президент Федерации шашек России Анатолий Никитин ТАСС.

Он отметил, что российская сторона готовит ноту протеста к международной федерации, потому как созданная ситуация не позволяет спортсменам сконцентрироваться на комбинациях.

Напомним, финальный матч ЧМ по шашкам проходит в Польше с 23 апреля по 3 мая. Во время игры россиянки Тамары Тансыккужиной и полячки Натальи Садовской президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий убрал все опознавательные российские знаки, а позже объяснил это требованиями ВАДА.