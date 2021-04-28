Аналитик объяснил, чем для России обернется отключение от системы SWIFT Фото: Shutterstock

Россию могут отключить от международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей SWIFT.

Аналитик компании ФИНАМ Игорь Додонов объяснил, как это отразится на россиянах. Он отметил, что российская экономика сможет существовать без международной системы, но бизнес столкнется с неудобствами.

- При отключении банки перейдут на российский аналог. Но он не сможет стать полноценной заменой в международных расчетах. Отключение от SWIFT приведет к удорожанию расчетов и их замедлению, - полагает Додонов.

В свою очередь первый зампред комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы Николай Арефьев согласился, что угроза имеется и Россия должна быть готова к ней. Лучше всего нивелирует ситуацию российский аналог платежной системы.

- Можно снова отправлять накладные почтой или в мессенджерах, но тогда мы вернемся в 90-у. Выходом может стать развитие национальной платежной системы «МИР» и ее адаптацию в международной системе. Но и тут могут возникнуть проблемы и будет невозможно наладить взаимодействие, так как международные банки откажутся от сотрудничества, - комментирует "Ридусу" Арефьев.

Проще говоря, Россия может оказаться в ситуации, схожей с той, в которую попал Иран. У бизнеса, который имеет зарубежных партнеров и контрагентов, могут возникнуть проблемы с расчетами.

Эксперты сходятся во мнении, что подобная мера может больно ударить по российской экономике. Даже если в стране заработает своя система, аналогичная SWIFT, и в нее придут зарубежные партнеры, то расчеты с ними можно будет проводить только внутри страны.