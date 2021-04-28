В МИД Болгарии пригласили российского посла

Болгарское Министерство иностранных дел сообщило о приглашении на встречу российского посла в Болгарии Элеонору Митрофанову.

«Министерство иностранных дел пригласило в четверг на встречу посла Российской Федерации в Республике Болгария», - говорится в заявлении МИД Болгарии, где отмечают, что о проведенном разговоре проинформируют после встречи.

Причина приглашения российского дипломата внешнеполитическое ведомство Болгарии не уточняет.

Напомним, накануне появилась информация, что прокуратура Болгарии подозревает шестерых россиян в организации в период с 2011 по 2020 год четырех взрывов на оружейных заводах страны, где хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу Эмилияну Гебреву. По версии болгарской прокуратуры, покушение на торговца оружием было совершено в период с 28 апреля по 4 мая 2015 года.

Как писал сайт kp.ru, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Болгария попыталась в своих обвинениях «перещеголять чехов». По его словам, Евросоюз должен озаботиться ситуацией в Болгарии и Чехии, где оружием торгуют частные лица.