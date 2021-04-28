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Общество28 апреля 2021 19:28

Пробки в Москве 28 апреля 2021 достигли девяти баллов

Движение в столице затруднено на фоне непогоды
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Пробки в Москве 28 апреля 2021 достигли девяти баллов

Пробки в Москве 28 апреля 2021 достигли девяти баллов

Фото: Евгения ГУСЕВА

Вечером в среду, 28 апреля, пробки на дорогах Москвы достигли девяти из десяти. Об этом сообщается в инфографике сервиса "Яндекс.Пробки".

Движение в столице затруднено на фоне непогоды, на протяжении всего дня местами в городе идет дождь и даже снег.

Придется постоять на Садовом кольце, бульварам и местами на Третьем транспортном кольце. Кроме того, затруднено движение на Новом Арбате, Тверской улице, Котельнической, Кремлевской и Москворецкой набережных, на улицах Мясницкая, Большая Лубянка, Бутырская, проспекте Мира, шоссе Энтузиастов, Ленинградском и Волоколамском шоссе, а также практически по всему периметру МКАД.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, тепло в Москву и Московскую область придет не раньше выходных. Вся рабочая неделя будет чередоваться пасмурными днями и осадками в виде дождя и мокрого снега.