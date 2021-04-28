Священник рассказал, можно ли причаститься на Пасху, если не постился. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Священнослужитель, богослов Стефан Домусчи рассказал, можно ли причаститься на Пасху, если не соблюдал пост.

"Существует благословение святейшего патриарха, по крайней мере в Москве, причащать без обязательной исповеди, без такого строгого подхода... Конечно, мы готовы принимать (на Пасху - ред.) постившихся и не постившихся, но человек должен быть верующим, ассоциировать себя с православной Церковью", - сказал Домусчи на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Он отметил, что причащаться порой приходят люди, которые пользуются послаблением для тех, кто не мог соблюдать пост из-за слабого здоровья.

Богослов подчеркнул, что "в отношениях с Богом нет ничего формального" и причастие – это "не волшебная таблетка, которая действует на всех одинаково хорошо".

Пасха в 2021 году в Православной России выпала на 2 мая. Последняя неделя поста перед праздником у верующих считается самой строгой. В ночь с 1 на 2 мая во всех православных храмах пройдут ночные службы, после которой все желающие могут причаститься.