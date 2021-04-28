Турция заключила контракт на поставку "Спутник V". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Турции подписали контракт на поставку российской вакцины "Спутник V", заявил в среду министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

"Турция подписала соглашение о поставках <...> вакцины "Спутник V" в течение шести месяцев. Первая поставка будет в мае. Процесс выдачи разрешения на экстренное использование этой вакцины находится на завершающем этапе", - приводит слова министра агентство Anadolu.

Ранее РПФИ и турецкая фармацевтическая компания Visсoran Ilac договорились о производстве вакцины "Спутник V" в Турции.

Напомним, "Спутник V" стал первым в мире препаратом для профилактики коронавируса в мире. Препарат был разработан учеными центра имени Гамалеи летом 2020 года. Старейший научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований препарата и оценил его эффективность на 96%. В данный период российскую вакцину по ускоренной программе зарегистрировали более 60 стран мира.