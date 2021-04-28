Лже-американец развел пенсионерку на 3,7 миллиона рублей, пообещав жениться Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

81-летняя пенсионерка из Москвы стала жертвой брачного афериста. "Американский военнослужащий" втерся в доверие к женщине и обещал жениться, а пока дело не дошло до свадьбы, смог выманить у невесты почти 4 миллиона рублей.

Первое письмо от мошенника женщина получила в июне прошлого года. Мужчина смог заинтересовать получательницу и вскоре переписка из электронной почты перешла в мессенджер. Галантный кавалер быстро расположил к себе одинокую женщину и травил ей байки про сказочную жизнь и беззаботный быт.

Когда речь шла о свадьбе, мужчина вдруг заявил о проблемах. Российская невеста вспомнила про совместные «горе и радости» и залезла в копилку.

В итоге она несколько раз перечисляла деньги мужчине, в общей сумме вышло 3 миллиона 700 тысяч рублей, после чего кавалер пропал.

Как стало известно Life.ru, заподозрив неладное, пенсионерка обратилась в полицию. Все ее переводы, которые предназначались американцу, уходили в Турцию, счета были оформлены на местных жителей.

Теперь полиция разбирается в ситуации и пытается вычислить мошенника, чтобы вернуть средства несостоявшейся российской невесте.