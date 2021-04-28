В Болгарии горит склад оружейного завода "Аркус" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 28 апреля, в болгарском городе Лясковце горит склад оружейного завода «Аркус».

Как уточняется, горит склад картонной упаковки. Огонь удалось локализовать, и он не находится вблизи боеприпасов или оружия.

Люди были эвакуированы, никто не пострадал. По словам, исполнительного директора «Аркус» никакой опасности для Лясковца и близлежащих деревень, а также для окружающей среды нет. «Не взрывоопасно. Не ядовито. Мы попросили исследовать, что может быть причиной», - приводит местное издание Fakti его слова.

Напомним, ранее появилась информация, что прокуратура Болгарии подозревает шестерых российских граждан в организации в период с 2011 по 2020 год четырех взрывов на оружейных заводах страны, где хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу Эмилияну Гебреву. По версии болгарской прокуратуры, покушение было совершено в период с 28 апреля по 4 мая 2015 года.