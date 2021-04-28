Российским вузам разрешили перейти на дистанционное обучение 4-7 мая 2021 Фото: Анастасия ОСИПОВА

Российским вузам разрешено перейти на дистанционное обучение в период с 4 по 7 мая. В среду, 28 апреля, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подписал приказ о деятельности организаций, находящихся в ведении ведомства, в период нерабочих дней в мае 2021 года.

Согласно принятому приказу, руководители организаций, находящихся в ведении министерства, во время установленных президентом нерабочих дней в период с 4 по 7 мая, смогут «обеспечить реализацию образовательных программ и проведение промежуточной аттестации с применением дистанционных образовательных технологий».

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила президенту России Владимиру Путину сделать праздничные выходные в мае непрерывными, указав на то, что такой шаг позволит сделать эпидемиологический прогноз в стране более стабильным. Российский лидер согласился.

Как писал сайт kp.ru, российские школы уйдут на каникулы в период с 1 по 10 мая, а п детских садах в период с 4 по 7 мая будут организованы дежурные группы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщил, что введенные дополнительные выходные не будут обязательными для предприятий с непрерывным циклом работы, а также ненормированным графиком.