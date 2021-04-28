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Общество28 апреля 2021 20:28

Российским вузам разрешили перейти на дистанционное обучение 4-7 мая 2021

Глава Минобрнауки подписал приказ о деятельности организаций, находящихся в ведении ведомства
Источник:kp.ru
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Российским вузам разрешили перейти на дистанционное обучение 4-7 мая 2021

Российским вузам разрешили перейти на дистанционное обучение 4-7 мая 2021

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Российским вузам разрешено перейти на дистанционное обучение в период с 4 по 7 мая. В среду, 28 апреля, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подписал приказ о деятельности организаций, находящихся в ведении ведомства, в период нерабочих дней в мае 2021 года.

Согласно принятому приказу, руководители организаций, находящихся в ведении министерства, во время установленных президентом нерабочих дней в период с 4 по 7 мая, смогут «обеспечить реализацию образовательных программ и проведение промежуточной аттестации с применением дистанционных образовательных технологий».